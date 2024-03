Colo-Colo-Godoy-Cruz.jpg Godoy Cruz, el mejor de la Copa de la Liga, no jugará la Copa Libertadores

Fue y fue Godoy Cruz ante el Boca chileno, inferiorizó a su rival y bien mereció haberse ganado al menos la recompensa de contar con la opción de una definición por penales.

Pero el objetivo no se cumplió porque en definitiva no pudo vulnerar al equipo de Almirón, ex técnico de Godoy Cruz, y así Argentina se quedó prematuramente con un representante menos en Copa Libertadores, justo el de mejor rendimiento en la Copa de la Liga Profesional.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ClubGodoyCruz/status/1763399263336247786?t=9tbftiVrN_M0IuMPlJRUHg&s=19&partner=&hide_thread=false Por representar a Cuyo de la mejor manera, siempre... GRACIAS!!!



Más que el Único Grande, GIGANTE pic.twitter.com/nLUkqgA8DS — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) March 1, 2024

Ahora, para la fase de grupos, todo quedará en en manos de River Plate, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba y Rosario Central; mientras que Colo Colo se aseguró al menos jugar la Copa Sudamericana.

Fase 1

Puerto Cabello a Defensor Sporting 3-2 y 0-1 (4-2 en los penales)

a Defensor Sporting 3-2 y 0-1 (4-2 en los penales) Aurora a Melgar 1-0 y 1-1

a Melgar 1-0 y 1-1 Nacional (Paraguay) a Aucas 0-1 y 3-0

Fase 2

1) Bragantino a Águilas Doradas 0-0 y 0-0 (4-3 en los penales)

a Águilas Doradas 0-0 y 0-0 (4-3 en los penales) 2) Botafogo a Aurora 1-1 y 6-0

a Aurora 1-1 y 6-0 3) Nacional (Paraguay) a Atlético Nacional 1-0 y 3-0

a Atlético Nacional 1-0 y 3-0 4) Palestino a Portuguesa 2-1 y 2-1

a Portuguesa 2-1 y 2-1 5) Always Ready a Sporting Cristal 6-1 y 1-3

a Sporting Cristal 6-1 y 1-3 6) Nacional (Uruguay) a Puerto Cabello 2-0 y 2-0

a Puerto Cabello 2-0 y 2-0 7) Colo Colo a Godoy Cruz 1-0 y 0-0

a Godoy Cruz 1-0 y 0-0 8) Sportivo Trinidense a El Nacional 1-1 y 1-0

Fase 3

Bragantino vs. Botafogo

Nacional (Paraguay) vs. Palestino

Always Ready vs. Nacional (Uruguay)

Colo Colo vs. Sportivo Trinidense

Los 4 ganadores jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores y los 4 perdedores de la Copa Sudamericana.