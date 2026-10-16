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Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima visita a Vélez: hora,TV y probables formaciones

Gimnasia y Esgrima jugará este sábado a las 20 con Vélez, en el estadio José Amalfitani, por la 13ra fecha del Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima se medirá este sábado ante Vélez, como viisitante.

Gimnasia y Esgrima se medirá este sábado ante Vélez, como viisitante.

En un encuentro correspondiente de la 13ra fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima jugará como visitante este sábado desde las 20 ante Vélez. El partido se jugará en el estadio José Amalfitani, con el arbitraje de Darío Herrera, se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y con transmisión en vivo de TNT Sports.

César Rigamonti, arquero de Gimnasia y Esgrima, es una de la figuras del equipo dirigido por Darío Franco.

César Rigamonti, arquero de Gimnasia y Esgrima, es una de la figuras del equipo dirigido por Darío Franco.

Gimnasia Esgrima viene de ganarle 1 a 0 a Newell's, como local, con un tanto de su goleador Agustín Módica. El Lobo lleva 9 partidos sin perder en el estadio Víctor Legrotaglie, con 7 triunfos y dos empates, manteniéndose invicto en el Parque desde la llegada del entrenador Darío Franco.

El Mensana volvió a ganar tras 4 partidos (2 empates y 2 derrotas) y buscará su segunda victoria consecutiva para seguir afianzándose en zona de clasificación a los octavos de final. El equipo dirigido por Darío Franco intentará sumar de a tres como visitante tras dos derrotas seguidas con Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata.

A cuatro fechas del final se ubica sexto en la tabla de posiciones de la Zona A con 20 puntos.

Ezequiel Muñoz estará en la defensa de Gimnasia y Esgrima.

Ezequiel Muñoz estará en la defensa de Gimnasia y Esgrima.

Vélez viene de perder 2 a 0 ante Lanús como visitante donde perdió su invicto. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos, en la tabla anual suma 49 puntos y se ubica en el quinto lugar.

El antecedente entre Gimnasia y Esgrima y Vélez en el Torneo Apertura

Se enfrentaron el 3 abril en el primer semestre. Ese día se impuso Gimnasia y Esgrima por 3-2 en lo que fue el debut de Darío Franco como entrenador.

Los goles del Lobo los marcaron Ezequiel Muñoz, Agustín Módica y Mammana (en contra). Vélez se había adelantado por los tantos de Florían Monzón y Manuel Lanzini.

Probables formaciones:

  • Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone, Matías Arias, Juan Policella; Thiago Aguirre y Ronaldo Martínez.DT: Guillermo Barros Schelotto
  • Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti, Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Luciano Cingolani, Fermín Antonini, Matías Vargas, Esteban Fernández, Facundo Lencioni y Agustín Módica. DT: Darío Franco.
  • Hora: 20
  • TV: TNT Sports
  • Árbitro: Darío Herrera
  • Estadio: Vélez

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