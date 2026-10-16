Gimnasia y Esgrima visita a Vélez: hora, TV y probables formaciones

A cuatro fechas del final se ubica sexto en la tabla de posiciones de la Zona A con 20 puntos.

Ezequiel Muñoz estará en la defensa de Gimnasia y Esgrima.

Vélez viene de perder 2 a 0 ante Lanús como visitante donde perdió su invicto. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos, en la tabla anual suma 49 puntos y se ubica en el quinto lugar.

El antecedente entre Gimnasia y Esgrima y Vélez en el Torneo Apertura

Se enfrentaron el 3 abril en el primer semestre. Ese día se impuso Gimnasia y Esgrima por 3-2 en lo que fue el debut de Darío Franco como entrenador.

Los goles del Lobo los marcaron Ezequiel Muñoz, Agustín Módica y Mammana (en contra). Vélez se había adelantado por los tantos de Florían Monzón y Manuel Lanzini.

Probables formaciones: