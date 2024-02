Gimnasia y Esgrima jugará con Chaco For Ever en Resistencia

Gimnasia y Esgrima.jpg Maximiliano Padilla estará en la defensa de Gimnasia y Esgrima. Foto: Axel Lloret/ UNO

Gimnasia y Esgrima en el debut en la Primera Nacional perdió por 1 a 0 ante Defensores de Belgrano, en el estadio Víctor Legrotaglie e intentará sumar de a tres ante el Negro.

El entrenador José María Bianco, que no viajó por un problema de salud, repetirá el equipo que viene de perder ante el Dragón. Su ayudante de campo Gernán Noce dirigirá al equipo.

Chaco For Ever, el equipo que dirige Diego Osella, también viene de perder en el debut por 2 a 0 ante Gimnasia y Tiro, en Salta.

El Albinegro iría con tres modificaciones con respecto al que perdió ante Gimnasia y Tiro. En la defensa ingresará Mathias Silvera, Gonzalo Lucero lo hará en el mediocampo y Genaro Rossi en la delantera y saldrán de la formación titular Milton Leyendeker, Alan Sombra y Franco Periniciolo.

El último enfrentamiento

El último cruce entre Gimnasia y Esgrima y Chaco For Ever fue el 19 de febrero de 2022 y ganó el elenco chaqueño por 1 a 0; el equipo mensana era dirigido por Diego Pozo. En el 2023 no se enfrentaron porque jugaron en zonas diferentes.

Probables formaciones:

Chaco For Ever: Kevin Larrea, Agustín Bellone, Maximiliano Romero, Mathias Silvera y Lucas Krupzky; Javier Iritier, Brian Nievas, Daniel González y Gonzalo Lucero; Jonathan Dallarosa y Genaro Rossi. DT: Diego Osella.

Gimnasia y Esgrima: Luis Ojeda; Ismael Cortéz, Franco Meritello, Franco Sbuttoni, Maximiliano Padilla; Leandro Ciccolini, Ignacio Antonio, Nicolás Rinaldi, Nazareno Solís; Nicolás Romano, Luis Silba. DT: Germán Noce.

Estadio: Chaco For Ever.

Árbitro: Álvaro Carranza.

Hora: 19.