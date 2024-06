Gimnasia y Esgrima jugará con Chaco For Ever buscando seguir en la buena senda

gimnasia 10.jpg Ignacio Antonio es figura en Gimnasia y Esgrima.

Gimnasia y Esgrima quiere seguir de buena racha

El Lobo, que viene de ganarle como visitante a Defensores de Belgrano, volverá a su cancha con la idea de prolongar una racha de 5 partidos sin perder (4 victorias y un empate)

El Mensana se mantiene invicto desde que asumió Ezequiel Medrán como DT y con 30 puntos está en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso.

legrotaglie 7 (1).jpg El Legrotaglie luce impecable tras algunos trabajos de pintura y mejoras en las tribunas.

Chaco for Ever ocupa el puesto 15 en la Zona B con solo 21 puntos (ganó 5, empató 6 y perdió 9) viene de perder como local con Gimnasia y Tiro de Salta (1-0) y necesita sumar para no alejarse de la chance de jugar por el segundo ascenso.

Ficha del partido y probables formaciones

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Diego Mondino, Maximiliano Padilla y Matías Recalde; Leandro Ciccolini, Ignacio Antonio, Fermín Antonini y Nazareno Solís; Jeremías Puch y Luis Silba. DT: Ezequiel Medrán.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Maximiliano Romero, David Valdez, Mathías Silvera y Luciano Lapetina; Santiago Valenzuela, Brian Nievas, Daniel González; Gonzalo Cañete: Jonathan Dellarosa y Gonzalo Lucero. DT: Raúl Valdez.

Estadio: Gimnasia y Esgrima.

Árbitro: Javier Delbarba.

Hora: 15

TV: TyC Sports Play