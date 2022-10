Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia y su camino en el Reducido

WhatsApp Image 2022-10-10 at 17.52.05.jpeg Independiente Rivadavia aún espera rival y Gimnasia y Esgrima irá contra Deportivo Morón

Por el momento, cuando aún falta jugarse este martes el partido entre Almagro y Ferro, los cruces de octavos de final serán los siguientes: Gimnasia y Esgrima (4) recibirá en Mendoza a Deportivo Morón (13), y por ahora All Boys (5) jugará con Defensores de Belgrano (12), Estudiantes de Río Cuarto (6) ante Deportivo Riestra (11), Estudiantes de Buenos Aires (7) con Chaco For Ever (10) y Almagro (8) con Independiente Rivadavia (9).

Si Almagro (tiene 57 puntos) suma al menos un punto ante Ferro será el 7mo. y jugará con Chaco For Ever y el rival de la Lepra será Estudiantes de Caseros. También si gana superará a Estudiantes de Río Cuarto (58) y hasta podría igualar a All Boys (60), por lo que alteraría otros dos cruces de octavos de final.

Cómo se define el Reducido

Los 5 cruces de octavos de final serán a partido único, con ventaja de localía y deportiva (en caso de empate) para los equipos mejor ubicados en la tabla de posiciones de la fase regular.

En cuartos de final los 5 ganadores se unirán a San Martín de Tucumán y las 3 series serán también a partido único; pero a partir de semifinales, ya con Instituto en competencia, los cruces serán con partidos de ida y vuelta.

En todas las instancias habrá ventaja deportiva para los mejores ubicados y no se ejecutarán penales.