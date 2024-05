El defensor de 32 años no aseguró ni tampoco descartó la chance de volver a su ex club al afirmar: "Se habla mucho pero no quiero hablar de eso ahora por respeto a mi club y a River que está en plena competencia. Hoy estoy con la cabeza en la Selección, después veremos“.

pezzella 3.jpg Germán Pezzella debutó como profesional en River.

Convocado a la Selección argentina en la lista previa a la Copa América, el bahiense aún tiene contrato con el Betis y para que su regreso se concrete deberá negociar una rescisión que hoy tiene una cláusula que asciende a los 4 millones de euros.