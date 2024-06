Germán Pezzella habló sobre su vuelta a River: "hay heridas que sanar"

German pezzella.jfif Germán Pezzella en River, año 2014.

Además, el marcador central reflexionó sobre el regreso al fútbol argentino en general. "Sé que para volver a Argentina hay que estar bien preparado, porque el nivel de exigencia es altísimo y tenés que responder a ese nivel, hasta para alimentarte de mucha tolerancia para no entrar en ninguna respuesta a esos niveles de violencia y agresión que a veces son peligrosos en nuestro fútbol".

Por otro lado, el bahiense hizo una retrospectiva sobre su último paso por River y reveló: "mi historia en River, por cómo se fue dando antes de irme, me deja cosas dentro y ciertas heridas que sanar. Dependerá de cómo se dé dentro mío en este tiempo y ahí decidiré. Son decisiones muy personales y profundas, y no tengo que buscarle muchas vueltas porque ahí aparecen conclusiones que no van".

Por último, Pezzella aludió a su nivel físico y profesional y manifestó: "Yo hoy por hoy necesito seguir en la alta competencia, y sentirme cada día mejor. Competir al máximo nivel que el cuerpo me permita".

La entrevista completa de Germán Pezzella