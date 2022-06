Gallardo vs. Beccacece: la polémica de la fecha

Y en ese duelo de estilos, más directo el de River y de mayor contralor del balón los del Halcón, el más chico, Defensa y Justicia, sumó logros en los últimos tiempos que lo acreditaron ante la opinión pública como uno de los que mejor juega en el país.

Seguramente algunos egos y envidias no reconocidas hicieron eclosión entre dos técnicos con un futuro sin techo por sus juventudes y una experiencia acreditada que ponen sobre la mesa jornada a jornada.

La pelea que hasta pudo terminar yéndose ambos a las manos entre Gallardo y Beccacece, finalmente terminó llevándose las luces del otro lado de la línea de cal, cuando dentro del terreno de juego los protagonistas principales, los futbolistas, habían protagonizado un gran partido de fútbol.

El mismo se generó tras un insólito accionar del técnico de Defensa y Justicia, quien impidió que River sacara un lateral para que se hiciera el cambio que tenía previsto. Por supuesto, Facundo Tello lo expulsó automáticamente y ahí se originó un intercambio verbal entre los entrenadores.

“¡¿Qué hace, está loco?!”, fue la pregunta que le hizo el Muñeco al cuarto árbitro, quien también estaba atónito por lo estaba sucediendo. Lejos de quedarse con eso, Gallardo lo miró a Beccacece y le recriminó por su accionar al ingresar al campo de juego para evitar un lateral.

Como era de esperarse, el técnico del Halcón no se quedó callado: “¡¿Quién sos, a quién te comiste boludo?!”. El cruce de declaraciones siguió hasta que Beccacece se metió en el túnel camino al vestuario.

"No me gustó la actitud que tuvo para meterse dentro del campo y que no pudiéramos jugar un lateral. Y lo único que hice fue hacérselo saber”, dijo el Muñeco en la conferencia de prensa, en medio de versiones de que la pelea había tenido algún round más en la zona de vestuarios.

Los duelos entre Gallardo y Beccacece