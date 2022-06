Gabriel Gómez y su autocrítica del empate de Independiente Rivadavia

Gabriel Gómez Independiente Rivadavia 1.jpg Gómez dijo que le faltó juego y profundidad a su equipo para ganarle al Verdinegro. Foto: Martín Pravata (UNO)

El Comandante, en su análisis del encuentro ante el Verdinego, manifestó: "No jugamos un buen segundo tiempo. San Martín de San Juan nos superó. Los partidos que no se juegan bien no hay que perderlos. Nos faltó juego, desequilibrio y profundidad en el partido".