Fue MVP de la MLS, siente que cumplió un ciclo y ya anunció su salida del club

Fue MVP de la temporada 2023, es ídolo y siente que cumplió un ciclo

El futbolista de 30 años, que llegó a la institución en la temporada 2021, conquistó la Supporters' Shield (torneo oficial que se otorga desde 1996 al mejor equipo de la temporada regular de la MLS). Además, desde su llegada al club proveniente de Atlas de México, recibió diversas distinciones individuales.

En 2018, 2022 y 2023, Luciano Acosta formó parte del once ideal de la temporada. Además fue el MVP del 2023, ese mismo año un gol suyo fue elegido como el mejor del año y en más de una ocasión (más precisamente en cinco) fue designado como el jugador del mes en la Major League Soccer.

Qué dijo Luciano Acosta ante los micrófonos de ESPN Argentina

"Esto es muy reciente, la decisión que tomé de irme de acá. Creo que cumplí un ciclo, ya hace cuatro años que juego en Cincinnati. Quiero buscar otro aire, ver qué podemos resolver y, nada, con tranquilidad". "Siempre es un sueño jugar en Boca. Me fui de muy chico y es una espina que aún tengo".

Luciano Acosta - JR Riquielme.jpg Acosta, nacido en Boca, sueña con volver al club de sus amores.

"Me llevaba muy bien, tenemos muy buena relación con Fer, me conocía de muy chico, de Inferiores, le tengo mucho aprecio. Y sí, tengo el número de teléfono". "Yo soy hincha de Boca, al igual que me hijo, que luego del revuelo que se armó en redes sociales sobre mi posible vuelta, me empezó a decir 'Vamos, vamos', pero bueno, hay muchas cosas que resolver, sino seguiré alentando como un fanático más".