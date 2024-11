Cuánto falta para volver a ver a Luis Suárez tras el fracaso de Inter Miami en la MLS

Por qué Luis Suárez no juega en Uruguay

El pasado 6 de septiembre, en el marco de la 7ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, Suárez disputó su último partido con la camiseta del seleccionado de su país.

►TE PUEDE INTERESAR: Luis Suárez, durísimo contra Marcelo Bielsa y su forma de conducir la selección de Uruguay

El delantero del Inter Miami fue titular, capitán y completó los 90 minutos en el 0-0 de su equipo en condición de local ante Paraguay. Incluso, aquel juego tuvo una inmejorable situación que, tras una acrobática acción, dio en el palo.

La pelea de Suárez con Bielsa tras su renuncia

A inicios del mes de octubre, a poco menos de su retiro con Uruguay, Suárez no dudó en liquidar la figura de Marcelo Bielsa: “En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. De la Copa América tengo un libro para contar, hubo compañeros que se plantearon no jugar más en la Selección”.

“A Canobbio, lo banco en lo que sucedió porque es entendible, bastante se contuvo y es normal. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Un jugador que está entre los 26 de la Copa América no puede hacerlo partícipe como si fuese un sparring. Molesta. Es una falta de respeto absoluto”, añadió sobre la figura del Loco.

Luis Suárez.jpg Luis Suárez se retiró tras la Copa América de Estados Unidos.

Para finalizar, Suárez sentenció: “En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar, saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día. Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras”.