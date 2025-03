Fue clave en el ascenso de River a Primera y criticó a los refuerzos: "La camiseta no es para cualquiera"

Y lo logró. Tras una gran temporada, el Millonario se coronó campeón del torneo de la Primera B Nacional y retornó a la elite del fútbol argentino tras un año oscuro.

En las últimas horas fue el propio Domínguez quien dijo presente ante los micrófonos de TNT Sports y fue consultado sobre el difícil momento que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo.

Sobre los refuerzos y su adaptación, expresó: “La adaptación nunca es fácil, en ningún equipo, cuando hay que hacer un cambio, menos acá. La camiseta de River pesa bastante. Realmente, esto no es para cualquiera. Han llegado muy buenos jugadores y capaz no fue su momento”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RiverDLTribuna/status/1897961922391118125&partner=&hide_thread=false "La camiseta de River pesa bastante. Esto no es para cualquiera. Han llegado muy buenos jugadores y, quizás, no ha sido su momento".



Chori Domínguez habló sobre la responsabilidad de lleva jugar en #River y el proceso de adaptación de los futbolistas.



@tatianaojedaOk pic.twitter.com/susWCvu7ue — River desde la tribuna (@RiverDLTribuna) March 7, 2025

“Cada uno puede hacer su lectura. Más allá de los campeones del mundo o lo que haya llegado, lleva su tiempo. Muchas veces como hincha uno quiere que todo camine como hace un tiempo. Pero todo es un proceso”, añadió Domínguez, histórico de River.

Para finalizar, el capitán del equipo Seniors del Millonario, sentenció: “Vengo a la cancha contento, tranquilo. A veces me puede gustar más o menos lo que veo. Pero me limito a venir, ver el partido, apoyar y disfrutar. No estoy dentro como para hablar más”.