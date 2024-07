Franco Saccone es clave en esta gran campaña de Gutiérrez Sport Club en el Federal A

"En esta segunda parte del torneo son todas finales, ganamos la primera, de las ocho que tenemos que afrontar. Ahora tenemos un partido duro de visitante frente a Camioneros", remarcó el jugador.

Con respecto a las virtudes que tiene este equipo, afirmó: "Somos un equipo que da pelea a todos. Nos gusta jugar al fútbol, tratamos de hacerlo de la misma forma de local y de visitante".

"En lo personal me siento muy bien, en este club me dieron continuidad. Estoy muy agradecido a la confianza que me da el entrenador, el cuerpo técnico, mis compañeros. Me siento muy feliz en este club, el hincha me ha tratado muy bien desde el primer día que llegué", contó.

Lo que viene para el Celeste

Por la 2da fecha Gutiérrez Sport Club jugará ante Camioneros, como visitante, el próximo domingo 28 de julio desde las 11. El partido se jugará en el estadio Hugo Moyano y el árbitro será Juan Ignacio Nebbietti de Bahía Blanca.

