Franco Petroli sobre su nueva temporada en Godoy Cruz: las tres competencias, la Copa Sudamericana y la vuelta al Gambarte

Al frente de una exigente temporada estará Ernesto Pedernera, hombre que ya es de la casa y que dirigió los últimos partidos del 2024 en reemplazo del Gato Oldrá. Sobre el DT y su propuesta para con el equipo, Petroli expresó: "Ernesto constantemente está hablando con nosotros, se interioriza mucho. Creo que la idea de él es clara desde la intención de juego, la presión, ser protagonista. Un Godoy Cruz que vaya para adelante siempre, esa es su mentalidad. Nosotros tenemos que afianzarnos en eso y este tiempo, estas charlas hacen que nosotros podamos entender un poco más y desde ahí crecer".

La expectativa de Franco Petroli con la Copa Sudamericana y el regreso al Feliciano Gambarte

El plato fuerte de este año para Godoy Cruz es sin dudas la participación en la Copa Sudamericana donde el Tomba buscará hacerse su camino para alcanzar las instancias eliminatorias. Para Franco Petroli, el buen rendimiento en la Sudamericana es fundamental: "Es una competencia internacional, son partidos importantes todos desde la zona de grupos. Creo que es una linda expectativa la que tenemos como club y como grupo porque para muchos también va a ser una primera experiencia internacional así que va a ser un lindo desafío y tenemos que estar a la altura".

petroli.jfif Franco Petroli palpitó al Copa Sudamericana y el regreso al Gambarte.

En el comienzo de la Copa de la Liga 2024, el arquero alcanzó las siete vallas invictas y superó una marca histórica en el club que ostentaba Nelson Ibáñez con 385 minutos sin recibir tantos (Petroli llegó a 630 minutos). Sin animarse a prometer una nueva proeza, Franco Petroli manifestó: "Uno siempre quiere mejorar, yo quiero siempre ser mejor. La idea es mantener el nivel de lo que ha sido el 2024 y mejorarlo".

El tinte especial del 2025 lo tendrá el regreso al Feliciano Gambarte, evento tan esperado por el hincha de Godoy Cruz. Es por eso que el arquero del Tomba reveló algunos detalles del estadio que volverá a sonreír a mediados de este año aproximadamente. "En diciembre nos tocó entrenar ahí y está hermoso, está quedando muy linda la obra. Ojalá que eso se concrete lo más pronto posible para poder volver a competir ahí que es lo que más queremos nosotros y los hinchas también".

Finalmente, Franco Petroli desmintió los rumores de su salida y negó la llegada de ofertas para emigrar. "No me tocó nada. Mi representante no me comunicó nada. Yo estoy con la cabeza puesta en Godoy Cruz, en entrenarme y darle para adelante", cerró.