Franco Petroli, el arquero que llegará a Godoy Cruz para remplazar al Ruso Rodríguez

Franco-Petroli-1.jpg Franco Petroli será el arquero de Godoy Cruz en 2024

Petroli, como antecedente valioso, integró las selecciones argentinas en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

El acuerdo con River y Petroli está cerrado, aún cuando el arquero tiene una oferta de Colón de Santa Fe y el Ruso Rodríguez aún no define su salida del club ya que está a la espera de una oferta de exterior.

Otros refuerzos para Godoy Cruz

Otro jugador que se incorporaría en los próximos días al Tomba es el volante Martín Río, de Quilmes, de 22 años, que viene de jugar 31 partidos en la Primera Nacional.

El Bodeguero recuperará además a Guillermo Ortiz y Gonzalo Goñi, que regresan de sus préstamos en Newell's y Central Córdoba, respectivamente; además de Tomás Badaloni, que no será adquirido por Tigre, y Alan Cantero, atacante que jugó en Barracas Central.