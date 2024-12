Francisco Politino, el mendocino que juega en Bulgaria, contó las bondades de vivir en ese país

Francisco-Politino-1.jpg Politino juega en el fútbol búlgaro. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Politino, que vive en la ciudad de Stara Zagora, habló de varios temas y elogió al fútbol argentino.

-¿Cómo fue la temporada con el Beroe?

-La temporada con Beroe está siendo muy positiva tanto en lo individual como en lo grupal, gracias a Dios se van cumpliendo los objetivos y sigo sumando la mayor cantidad de partidos y minutos acá.

-¿Estarás mucho tiempo ahí o tenés pensado emigrar en algún momento?

-Por el momento estoy acá en Beroe y siempre trato de dar lo mejor de mí donde me toque, después en un futuro ya se irán viendo cómo se dan las cosas.

-¿Cómo se pasan las Fiestas en Mendoza?

-Ahora que estoy de vacaciones en Mendoza estoy muy feliz con mi familia y amigos, disfrutando al 100% cada momento y recargando pilas para afrontar lo que viene después.

-¿Se pasa mucho frío en Bulgaria?

-En Bulgaria en este momento que es invierno se siente mucho el frío, hay varios partidos que se juegan con nieve y todo, es una experiencia distinta en ese sentido pero me voy acostumbrando y adaptando con el paso del tiempo.

-¿Cómo ves al fútbol argentino?

-Lo veo con mucho nivel últimamente, hay equipos que se han armado muy bien y están compitiendo a gran nivel, soy de mirar bastantes partidos cuando puedo en mi tiempo libre.

Francisco-Politino-2.jpg El mendocino está a gusto en el fútbol europeo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

-¿Qué opinás del torneo de 30 equipos que se viene en Argentina?

-El nuevo formato de 30 equipos es una propuesta interesante, ya que varios equipos más van a tener la posibilidad de competir en primera división y eso es algo muy bueno.

-¿Qué preferís el fútbol búlgaro o el español?

-El futbol español es una de las mejores ligas del mundo, la verdad que el nivel de competencia que hay ahí es algo espectacular y sería muy lindo poder volver a estar ahí, pero el futbol búlgaro la verdad que me sorprendió para bien desde que estoy acá, la competencia es muy buena también y se disfruta mucho eso.

-¿Se puede vivir del fútbol en donde estás?

-El futbol acá en Bulgaria es muy profesional y se puede vivir tranquilamente.

-Siempre se dice que Argentina tiene falencias, ¿en ese país se vive mejor que acá?

-Si bien Argentina me gusta mucho, ya que tengo mi familia y amigos acá y siempre disfruto mucho venir, en Bulgaria se vive a un ritmo de vida más relajado, la gente es más tranquila y eso hace que todo sea más pasivo y llevadero.

Francisco-Politino.jpg El delantero posa para el fotógrafo de Diario UNO. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

-¿Hay algo de lo que te arrepientas en el fútbol?

-Por el momento en lo que va de mi carrera no me arrepiento de nada, las cosas se van dando de a poco y siempre hay que tener paciencia y perseverancia y tratar de dar el 100% desde donde toque.

-¿Alguna vez te peleaste feo con algún compañero o algún entrenador en algún club?

-Por suerte no he tenido ningún encontronazo con nadie dentro del fútbol, son cosas que pueden pasar y es parte del deporte, pero siempre trato de evitar esas cosas y trato de llevarme bien con todos los que me rodean dentro del deporte.

Francisco-Politino-4.jpg Politino salió de la Academia Chacras. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

