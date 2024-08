Fernando Porreta habló del formidable presente de Gimnasia y Esgrima

Porreta horziontal una.jpg Porreta habló de la actualidad del equipo dirigido por Ezequiel Medrán.

"Los cambios tienen una responsabilidad, acá estuvo el cambio de la llegada de Medrán y los números y la campaña los respaldan", comenzó diciendo el presidente de la entidad blanquinegra.

En ese sentido, Porreta halagó al técnico que cosecha una racha de once partidos sin perder desde su llegada. "Los intérpretes son los mismos y Ezequiel encontró el once ideal. Los 11,12 ó 13 jugadores que están afuera están para jugar de titular también. Hoy tenemos un plantel muy maduro que al principio del año no lo teníamos, los jugadores son los mismos", aseguró.