Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros de Boca, habló de la derrota ante Alianza Lima

Su último año, el 2023, coincidió con el éxito de Chiquito Romero bajo los tres palos del Xeneize en la Copa Libertadores. Boca llegó a la final tras ganar todas las series de mano a mano a través de la tanda de penales (Nacional, Racing y Palmeiras). En la final, cayó en tiempo de descuento ante Fluminense en el Maracaná.

Pese a haberse alejado del cuerpo técnico de Primera, debido a su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), sigue de cerca todo lo que sucede. En este contexto su trabajo, y sobre todos los resultados obtenidos, lo convierten en palabra autorizada para hablar sobre la dolorosa derrota que sufrió el club de la mano de Fernando Gago.

En su charla con el diario deportivo Olé, manifestó: “De los cinco penales, fuimos a tres. Cuando están bien pateados también el vale. A veces no se puede llegar a cubrir todo. Pero bueno, en tres tuvimos posibilidad de ir donde iba la pelota y no tuvimos la suerte de atajarlo”.

Para finalizar sobre el tema, sin querer meterse del todo, Gayoso evitó entrar en la polémica sobre el cambio de Agustín Marchesín: “La verdad que no sé qué decir sobre eso. No tengo una opinión formada. La verdad que uno siempre quiere que las cosas salgan bien. Seguramente trató de hacerlo mejor. A veces sale, a veces no. No estoy al tanto de lo que pasó”.