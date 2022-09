Fernando Bersano y los secretos de la buena campaña de Gimnasia y Esgrima

Fernando Bersano Gimnasia y Esgrima 2.jpg Fernando Bersano ha tenido buenos rendimientos en el Lobo Foto: Diario UNO

El ex jugador de Talleres de Córdoba y Deportivo Morón se refirió a esta buena campaña que está haciendo el equipo Mensana y aseguró: "Es muy lindo el momento que estamos viviendo. Fue un triunfo muy importante el que conseguimos frente a Chacarita, en nuestra cancha, para seguir dando pelea en el torneo".

Sobre la clave de este gran presente que está viviendo el equipo, opinó: "La clave que tenemos es el sacrificio, el trabajo, la entrega, nunca bajamos los brazos. En los momentos difíciles salimos adelante".

A Gimnasia y Esgrima le quedan cinco partidos para clasificar al Reducido. Sobre las aspiraciones del equipo, reconoció: "El objetivo que tenemos es terminar lo más arriba posible. Ahora la cabeza está puesta en Guillermo Brown, en Madryn, donde tenemos un viaje largo".

El jugador se siente muy feliz por esta etapa que está viviendo en el Blanquinegro y contó: "La verdad que me han tratado muy bien desde el primer día que llegué. Me integraron al grupo rápidamente. Es un juego que a mí me gusta mucho y me adapté en poco tiempo al equipo".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima tras jugar ante Guillermo Brown en Madryn, recibirá a Atlético Rafaela en el estadio Víctor Legrotaglie, por la 34ª fecha del torneo. El compromiso está programado para el domingo 18 de septiembre desde las 16.30.