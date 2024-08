Felipe Peña Biafore reveló por qué razón se fue de River

Felipe-Peña-Biafore.jpg

"Cuando les conté a mis viejos que volvía a River al principio no me entendían, me veían muy feliz acá”, dijo el jugador, quien antes de regresar al elenco de Núñez estaba en el Granate.

►TE PUEDE INTERESAR: El jugador de River que rescindió el contrato porque Gallardo no lo tiene en cuenta

gallardo 3.jpg

Qué dijo Peña Biafore sobre su vuelta a Lanús

“Cuando me llegó la posibilidad de Lanús estuve con la cabeza a mil, pensando en todas las situaciones. Extrañaba mucho, y el corazón me decía que tenía que volver, era lo que yo quería. Hablé con mi representante y le dije que estaba recontra decidido”, contó Peña.

“Lanús es un club que no tiene nada que envidiarle a River”, cerró.