Federico Rasmussen se sumó a la lista de refuerzos de Godoy Cruz

rasmussen nuñez 1.jpg Christian Núñez y Federico Rasmussen durante la presentación en Godoy Cruz

Rasmussen, de 30 años, reveló cómo fue su primer contacto con el Traductor: "Hablamos de fútbol, me preguntó como me había sentido en Sarmiento jugando de lateral izquierdo, que no es mi puesto habitual, y me dijo que me quería como central".

"Vengo a aportar mi granito de arena a este equipo que se está formando, y a seguir aprendiendo y creciendo como lo está haciendo este club", dijo el defensor quien superó la revisión médica y llegó a Godoy Cruz en calidad de libre luego de no renovar su contrato con Sarmiento de Junín.

godoy cruz 2.jpg Fernández, Rasmussen, Núñez y Galdames estuvieron en la sede del Tomba

A su lado, el paraguayo Christian Núñez reveló: "Soy un volante tapón, con mucha marca, quite y trato de respaldar siempre a mis compañeros", al tiempo que contó: "En Sol de América jugué bastante y vengo con mucha confianza. Espero poder adaptarme rápidamente al fútbol argentino.

Ambos coincidieron en que los entrenamientos realizados a las órdenes de Diego Flores han sido realmente exigentes.

Rasmussen, otro defensor para el Tomba

Federico Rasmussen fue clave en Sarmiento de Junín donde acumuló 26 partidos y 1 gol en la última temporada.

Además, el central pasó por Flandria, Mitre de Santiago del Estero, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Tiro Federal de Bahía Blanca y Villa Mitre de Bahía en el ascenso.

rasmussen 1.jpg Rasmussen firmó su contrato junto a José Mansur

También pasó por Atlante de México y su otro paso por la Primera División del fútbol argentino fue con Lanús, durante seis meses en el 2014.

Los amistosos de Godoy Cruz