El entrenador de Banfield, Julio Falcioni, reiteró su postura de suspender la actividad en el fútbol argentino. "Soy un paciente de mucho riesgo y tuve que trabajar igual", dijo el Pelusa.

Te puede interesar: Pity Martínez: "Es una vergüenza que traten a los jugadores como un entretenimiento"

"Yo soy un paciente de mucho riesgo. Tuve neumonía, tuve cáncer, recibí quimioterapia y soy de alto riesgo, pero hoy me toca trabajar al lado de los jugadores, aunque el médico me dijo que no debería hacerlo", manifestó Falcioni en diálogo con TyC Sports.

Te puede interesar: Cuál es la decisión de TNT Sports tras el pedido de Alberto Fernández de transmitir los partidos gratis

Falcioni, tal como declaró el viernes pasado luego del empate sin goles ante Gimnasia La Plata por la primera fecha de la Copa de la Superliga, elevó su pedido de suspensión en el fútbol argentino.

"Es algo unánime, no solo de los entrenadores, sino de los jugadores. Creíamos conveniente no comenzar esta Copa de la Superliga", indicó Falcioni.

El ex DT de Boca e Independiente reveló que jugaron el viernes pasado por el eventual descuento de puntos: "Si nosotros tomábamos alguna determinación, poníamos en peligro al club con la quita de puntos", remarcó.

A su vez, el técnico apoyó a River, el único club que no jugó en el estreno de la Copa de la Superliga, aunque marcó diferencias.

"Está bien lo que hizo River, pero a ellos no le modifica nada no jugar. A nosotros sí. River siguió el camino que todos queremos", indicó Falcioni.