Facundo Altamira tiene su recompensa por no bajar los brazos en Godoy Cruz

El jugador tiene su recompensa, ya que sufrió dos roturas de ligamentos en ambas rodillas, la derecha fue en el 2018 jugando en la quinta división, y la izquierda fue en el 2020 y pensó en dejar el fútbol.

Tuvo su debut el 5 de septiembre del 2021 con Diego Flores como director técnico, en el triunfo por 4 a 0 Gimnasia La Plata, en el partido que se jugó en el Feliciano Gambarte. Ahora con el Gato Oldrá tiene chances de jugar y se siente feliz por lo que está viviendo.

Altmamira dos.jpg Facundo Altamira venía de marcarle un gol a Instituto y ahora repitió con Estudiantes de La Plata. Foto: Cristian Lozano

El jugado admitió: "Estoy aprovechando esta chance de poder jugar, desde que estaba Diego Flores no lo hacía. Ahora me siento muy agradecido al Gato Oldrá, que me está dando la oportunidad de poder jugar y estoy feliz por este presente que estoy viviendo".

Facundo Altamira y las lesiones

"Es algo muy importante marcar goles, siempre luché mucho con el tema de las lesiones", agregó.

El mediocampista ofensivo el Tomba reconoció: "Es muy lindo estar en este club, pasé por muchos momentos difíciles y nunca bajé los brazos. Godoy Cruz me ha dado todo desde chico y es muy importante que muchos jugadores del club tengan su chance de jugar".