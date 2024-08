Facundo Altamira marcó un gol muy especial para Godoy Cruz

Facundo Altamira godoy cruz.jpg Facundo Altamira a Estudiantes le marcó un gol. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El futbolista llegó a los 15 años al Tomba procedente del Atlético San Martín y jugó en las inferiores hasta llegar a Primera División donde ha logrado continuidad najo la dirección técnica de Daniel Oldrá.

El delantero habló con Ovación y contó sus sensaciones en la gran victoria ante Tigre. "La verdad es que fue algo muy lindo poder marcar un gol. Fue un triunfo muy importante porque significó ganar tras cinco partidos sin poder hacerlo en condición de visitante. Estamos muy contentos por esta nueva victoria que nos permitió posicionarnos bien en la Tabla Anual".

"En el gol me emocioné por mi abuela que siempre me apoyó mucho y se lo dediqué a ella. Se me vino a la cabeza todo lo que me ha costado llegar a Primera División. El fútbol es mi pasión, es algo que amo y que disfruto mucho”, dijo con emoción el atacante que se ha ganado un lugar en el Expreso.

altamira yh salomon..jpg

Los objetivos de Facundo Altamira

Facundo Altamira se refirió a las metas del Expreso en esta temporada y manifestó. "El grupo se propuso jugar alguna copa internacional. Queremos dejar a Godoy Cruz lo más arriba posible. Dentro de unos días tenemos un compromiso muy importante por Copa Argentina con Independiente de Avellaneda, y ese es otro desafío muy lindo que tenemos por delante".

Sobre su crecimiento como profesional, manifestó: "Hace 4 años que estoy en Primera, pero me falta mucha por crecer. Tengo muchos compañeros que me ayudan muchísimo y un gran entrenador como Daniel Odrá que es alguien muy importante en mi carrera. Le tengo mucho respeto y cariño".