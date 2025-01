Facundo Altamira, en duda para el debut ante Rosario Central y la mente puesta en la temporada de triple competencia

Yo estoy con un poquito de dolores y molestias pero creo que llego al estreno Yo estoy con un poquito de dolores y molestias pero creo que llego al estreno

Al término del amistoso ante el Cruzado, Altamira mantuvo una extensa charla con el DT Ernesto Pedernera. Al respecto, el extremo comentó: "Me corrige mucho, me indica mucho en el retroceso, que sea directo. Me conoce de chiquito así que me aprovecha".

En el mencionado amistoso, el entrenador aprovechó además para emplear a nuevos jugadores y a los que retornaron de sus préstamos. Sobre cómo ha sido la adaptación de los nuevos y el reencuentro con los conocidos, Facundo Altamira contó: "Los chicos que llegaron de préstamo, son los chicos que nos conocemos desde inferiores. Después al paraguayo y a los otros chicos nuevos tratamos de adaptarlos rápido porque somos un plantel joven y es un grupo bastante lindo".

Sin dudas el jugador de Godoy Cruz tiene claros los objetivos para el Tomba en esta temporada y así lo manifestó: "Tenemos tres competencias re lindas, más la Sudamericana que es algo lindo por la vuelta al Gambarte, la gente y demás. Y la idea es luchar el campeonato, luchar la Sudamericana y Copa Argentina también, que es una linda vitrina para salir campeones".

Godoy Cruz tendrá su estreno en el Víctor Legrotaglie mientras espera la conclusión del reacondicionamiento del césped del Malvinas Argentinas y el tan esperado término de la obra en el Feliciano Gambarte. "Hemos jugado en esa cancha, se nos hace cómodo. Sí lo que es incómodo es ir a una cancha y otra pero hay que adaptarnos y hacer la nuestra", aseguró al respecto.

Facundo altamira 1.jpg Facundo Altamira en el torneo disputado en Chile con Godoy Cruz. Foto: Gentileza Prensa Godoy Cruz.

Finalmente, Facundo Altamira hizo un balance del paso del Tomba por Chile y los partidos disputados en el país trasandino. "Era para saber cómo estábamos y arreglar algunas imprecisiones que teníamos. Fue ante equipos importantes como la U de Chile o Coquimbo así que estuvo bueno", cerró.