Ezequiel Navarro Montoya, el hijo del Mono, está feliz por jugar en Gutiérrez Sport Club

Ezequiel Navarro Montoya- Gutiérrez..jfif Ezequiel Navarro Montoya dijo que su papá, el Mono Navarro Montoya, le da muchos consejos. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Ezequiel Navarro Montoya habló con Ovación y al referirse a su papá -que dejó un sello en el fútbol-, aseguró: "Siempre digo que tengo un gran profesor, es una persona que me aconseja mucho y siempre lo escucho. Es una palabra muy autorizada, fue algo muy lindo tenerlo en la tribuna a mi papá".

"Tenemos una forma de jugar muy parecida, siempre traté de imitarlo, hay una cierta similitud en el juego. Salgo mucho jugando con los pies, algo que él hacía muy bien", contó Ezequiel, que llegó al club por recomendación del ex arquero del Celeste Cristian Aracena.

Navarro Montoya.jfif El Mono Navarro Montoya fue a ver el debut de su hijo Ezequiel en el arco de Gutiérrez Sport Club. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Sobre esta etapa que está viviendo en Gutiérrez Sport Club, afirmó: "La verdad que estoy muy contento en este club, sobre todo por el trabajo que está realizando el equipo en este torneo Federal A. Tuve la chance de jugar el segundo partido, me fui con un sabor amargo porque no pudimos ganarle a Olimpo".

"Me siento muy feliz en Mendoza, es un lugar muy lindo para vivir y la gente me ha tratado muy bien. Desde el primer día que llegué me han tratado muy bien", cerró el hijo de Navarro Montoya.

La trayectoria de Ezequiel Navarro Montoya

Ezequiel Navarro Montoya tiene 26 años, estuvo en Rayo Vallecano, Fuenlabrada, Socuéllamos y Xerez CD (todos de España), además de equipos del ascenso como Guaraní Antonio Franco, Villa Dálmine y Almagro; y en el último año estuvo en el SS Misano de Italia.

Gutiérrez Sport Club cierra esta segunda fase ante Germinal en Rawson

Gutiérrez Sport Club jugará este sábado de visitante ante Germinal de Rawson, en un partido correspondiente a la 9na fecha y última fecha de la Zona A de la Fase Campeonato del torneo. El árbitro será Fernando Marcos, de Bahía Blanca. El encuentro entre el Celeste y el Fortín comenzará a las 15, en lo que será el cierre de la segunda etapa del Federal A.

El Celeste no se clasificó a las semifinales por el primer ascenso y jugará la Reválida.

La palabra de Ezequiel Navarro Montoya