Ezequiel Ham uno.jpg Ezequiel Ham festeja el gol de Alex Arce ante Chaco For Ever. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Sobre la gran campaña que está haciendo la Lepra, aseguró: "Es un buen momento el que estamos pasando todos, pero no nos tenemos que relajar para seguir por este camino. Con Chaco For Ever fue un partido duro y lo pudimos sacar adelante. Se vienen partidos muy complicados".

Sobre su buen presente futbolístico, dijo: "Me siento muy bien en lo personal, con mucha confianza cada vez que entro a la cancha. La verdad es que disfruto tener continuidad y la buena campaña que estamos haciendo que nos permite estar punteros".

"Cuando surgió la posibilidad de venir a Independiente Rivadavia no lo dudé. Para mí fue un desafío personal porque venía de jugar en el Federal A, una categoría inferior y por suerte he podido rendir", admitió.

Independiente Rivadavia jugará ante Mitre en Santiago del Estero, el próximo domingo 2 de julio a las 19.10: "Será otro compromiso exigente, pero nosotros iremos en busca de los tres puntos que nos permitan seguir arriba en la tabla"