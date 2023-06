Ezequiel Almirón tuvo un estreno soñado como titular en el Deportivo Maipú

Ezequiel Almirón.jpg Ezequiel Almirón tuvo un gran rendimiento ante MItre de Santiago del Estero. Foto: Diario UNO

Ezequiel Almirón tiene 20 años y sobre su debut como titular, con gol incluido, aseguró: "Estoy contento por la oportunidad que tuve y la pude aprovechar marcando un gol. Lo más importante es que pudimos sacar los tres puntos y seguimos en la pelea".

►TE PUEDE INTERESAR: Imanol González sigue dándole alegrías al Deportivo Maipú

"La verdad es que fue un lindo gol y fue dedicado a mi mamá que justo llegó para estar en la cancha", agregó el atacante que inició su carrera futbolística en el Xeneize.

►TE PUEDE INTERESAR: Luis García destacó el corazón que tienen los jugadores del Deportivo Maipú

Sobre el protagonismo que tiene el Deportivo Maipú en este torneo, destacó: "Somos un equipo que tiene una idea de juego y tratamos de reflejarla en la cancha. Estamos demostrando que no nos queremos bajar de la pelea".

"Me adapté muy bien a este club, la verdad es que me recibieron muy bien. Los jugadores más experimentados como Rubens Sambueza y Gonzalo Klusener siempre me dan muchos consejos y me dicen que juegue tranquilo".

El próximo rival del Deportivo Maipú será Chacarita como visitante. El partido ante el Funebrero se disputará el domingo 2 de julio a las 15.10 y el encuentro será clave ya que el Cruzado está segundo con 39 puntos y el Funebrero se ubica tercero con 36.