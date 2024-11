Ernesto Pedernera vivió un día especial en su debut como DT de Godoy Cruz en la Liga Profesional

Ernesto Pedernera Godoy Cruz 2.jpeg Ernestol Pedernera elogió a sus jugadores, tras el empate ante Vélez. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El entrenador de 44 años habló en conferencia de prensa y asumió: "Es una sensación nueva y es algo imborrable para cualquier entrenador. Tácticamente salió lo que buscamos, era un partido a matar o morir y estoy muy contento por lo que dejaron los jugadores. Es impresionante lo que se vive y estoy agradecido a los jugadores que me dieron la posibilidad de estar acá."

"Los futbolistas me dieron mucho respaldo. Se tiraron de cabeza, hicieron los que les pedí y dejaron la piel".

"Hay una cuestión cultural y generacional. Hay veces que lo que se dice en las redes parece que es verdad y un día me pueden ensuciar a mí. El jugador siente muchas presiones, la familia sufre mucho y hay que tener cuidado con lo que se dice por un momento de fama. Confio en los jugadores a muerte, hoy demostraron que van al frente como locos y hay que cuidarlos", aseguró Pedernera respecto de los rumores que circularon la semana pasada.

Ernesto Pedernera y su continuidad en Godoy Cruz

Con respecto a su futuro el DT interino del Tomba fue claro: "Sé que cargo ocupo y no me nublan las luces, todo es día a día y partido a partido. Tengo claro que primero tengo que ayudar al club que ma ha dado mucho, antes de pensar en mi carrera futbolística. Hace 10 años dirigía la cuarta división de Luján Sport Club en la Liga Mendocina".

"El Gato Oldrá nos enseñó mucho a todos y lo pongo a la altura de Griffa. Es uno de los grandes formadores de la Argentina. Hoy tenemos en Primera División jugadores que tuvimos en divisiones inferiores. Hace ocho años que estoy en el club y me emociona ver muchos jugadores en la máxima categoría”.

"Ahora quiero disfrutar este momento y solamente pienso en el partido del sábado con Defensa y Justicia. Me siento preparado para dirigir, pero si consiguen un entrenador me lo informarán, volveré a la Reserva y seguiré ayudando al club desde el lugar que me toque ocupar", reconoció Ernesto Pedernera.

