Ernesto Pedernera se hizo cargo de la derrota de Godoy Cruz ante Defensa y Justicia

►TE PUEDE INTERESAR: Gonzalo Abrego tiene ganas de sacar de la mala racha a Godoy Cruz y llevarlo a lo más alto

Ernesto Pedernera uno..jpg El DT de Godoy Cruz, Ernesto Pedernera, se lamentó por la derrota ante Defensa y Justicia. Foto: Prensa Godoy Cruz

El entrenador en conferencia de prensa, aseguró: "Nos vamos con bronca con la sensación que fuimos superiores sobre todo en el segundo tiempo, tuvimos fallas y perdimos el partido. El fútbol se gana con goles, después en el penal que nos cobraron a favor me dijeron que fue posición adelantada. Soy el responsable de esta derrota, soy el conductor del equipo".

►TE PUEDE INTERESAR: Tensión en Godoy Cruz: hubo incidentes y un clima enrarecido en el partido ante Vélez

Godoy Cruz.jpg Godoy Cruz no levanta el rumbo y acumula siete partidos sin ganar.

"Con los cambios intentamos revertir el resultado negativo y terminamos jugando en el campo del rival, Tuvimos algunas situciones para empatarlo y lamentablemente no pudimos, lo perdimos por errores propios", agregó.

Godoy Cruz tiene un partido clave ante Banfield de local

Godoy Cruz el próximo domingo 8 de diciembre jugará desde las 17 ante Banfield, en el Malvinas Argentinas, por la fecha 26 de la Liga Profesional, en un partido clave para conseguir la clasficación para la Suddamericana.

Sobre este encuentro, el DT dijo:"Vamos a ir a buscar los tres puntos, tenemos que ser un equipo protagonista, de local somos muy fuertes, sabemos que estamos cerca de conseguir el objetivo".

Ernesto Pedernera y el hombre de más que tuvieron

El Tomba desde los 28’ del primer tiempo jugó con un hombre de más por la expulsión del volante de Defensa y Justicia Kevin Gutiérrez. “Son situaciones del partido, no supimos aprovechar el hombre de más, pero fuimos dominadores del juego. No estamos derechos con el arco, no supimos sostener la victoria, después del gol no supimos manejar el partido", cerró.