El mediocampista, que viene de ser eliminado con River en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Inter (en una definición por penales infartante los brasileños se impusieron por 9 a 8), charló con Stevanato de su posible llegada al Deportivo Maipú.

Enzo tiene contrato con la institución de Núñez hasta diciembre de este año y aún no definió su situación.

Otro de los temas que tocó el jugador surgido del Cruzado (el elenco maipucino es líder de la Zona B de la Primera Nacional) con Stevanato fue el trabajo que se realiza en el predio que el jugador tiene en Coquimbito.

¿Enzo Pérez jugará en Inter Miami?

Este jueves Enzo Pérez y Franco Armani (el arquero del Millo) sonaron como posibles refuerzos del Inter Miami donde juega Lionel Messi.

"Hacer una apreciación sobre el gusto, tanto de Franco como por Enzo, está de más. Son jugadores de una extensa trayectoria, en altísimo nivel, no hace falta aclarar si me gustan o no. Está claro que son futbolistas muy respetables”, dijo el DT del Inter Miami, Gerardo Tata Martino.