Enzo Pérez, contra los rumores de su salida de River

"No me gusta aclarar cosas porque le das de comer a gente que no tiene ningún sentido. Sé que estoy en River y se pueden decir cosas de más. Respeto a todos, pero cada uno se debe hacer cargo de lo que dice. Yo solo me hago cargo de lo que represento para el club", dijo el capitán, que llegó a River en junio del 2017 y ganó 6 títulos locales y 2 internacionales.

En los últimos días hubo versiones de que Enzo Pérez se iría de River ante una oferta para volver a Estudiantes de La Plata, club en el que ya jugó entre 2007 y 2012 (fue campeón local y de la Copa Libertadores) y que había tenido una pelea con el director técnico Marcelo Gallardo.

En el mismo tono, fue el propio Gallardo el que destacó la actuación del mendocino este miércoles en Chaco: "Enzo Pérez es un jugador de muchísima valía para nosotros, en cuanto a su posición en el campo, en su importancia en el equipo, cuando está bien River juega mejor. Es un todo, el equipo debe responder para que él se destaque”.

Eliminado de la Copa Libertadores, River afronta estos últimos meses de 2022 en dos frentes, la Liga Profesional y la Copa Argentina, con un objetivo de mínima que es clasificarse a la Copa 2023 y porque no obtener un título local.

El conjunto de Núñez está en cuartos de final de la Copa Argentina, donde se medirá con Patronato, y en la competencia local está a 6 puntos del líder, Atlético Tucumán, y a pocos días del Superclásico. Por otra parte, encabeza la Tabla Anual que clasifica a las competencias continentales.