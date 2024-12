Embed

Enzo Fernández además se refirió a su arribo al Chelsea donde el proceso de adaptación costó pero finalmente hoy da sus frutos. "Cuando llegué fue muy difícil, el primer año y medio acá: cambio de entrenadores, el club no estaba bien, lesiones personales. Las pude sobrepasar y venimos haciendo las cosas muy bien, a nivel personal me vengo sintiendo muy bien", dijo sobre aquellos primeros días en Inglaterra y cómo fue superándolo.

"No cambié nada, siempre seguí por la misma línea, seguí entrenando, tratando de estar disponible para cuando me toque. Fue aprendiendo la posición en la que me tocaba jugar, con el tiempo fue agarrando la idea del entrenador. Todavía queda mucho camino por recorrer", aseguró.

El Chelsea de Enzo Fernández actualmente disputa el campeonato de la Premier League con el Liverpool de Alexis Mac Allister y, en la próxima fecha enfrentará al Fulham, el jueves 26 de diciembre, a las 12 del mediodía.