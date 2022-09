Emiliano Endrizzi le da seguridad a la defensa de Independiente Rivadavia

►TE PUEDE INTERESAR: Valentín Perales y la final de Independiente Rivadavia con Almagro

Luego aseguró: "La verdad que estoy contento por el presente que estoy viviendo en el club, he podido tener continuidad y eso es muy importante. Estoy muy agradecido por la confianza que me da el entrenador y el apoyo de mis compañeros. La verdad que me siento muy bien en esta institución, mi familia se siente feliz en esta ciudad".

Lucas Ambrogio Independiente Rivadavia.jpg Emiliano Endrizzi a la derecha festeja el gol junto a Lucas Ambrogio Foto: Diario UNO

"La verdad que es muy importante el apoyo de los hinchas de Independiente Rivadavia, es fundamental la convocatoria en todos los partidos de local. Es un plus extra salir a la cancha y tener el aliento de los simpatizantes", agregó el defensor.

►TE PUEDE INTERESAR: Gabriel Gómez y su alegría por estar a un paso del Reducido

El ex Instituto se refirió al compromiso ante Alvarado, donde la Lepra ganó por 1 a 0 y reconoció: "La verdad que conseguimos un triunfo duro, frente a un equipo que está peleando en la zona de abajo. Nosotros veníamos de una derrota dura ante Estudiantes en Río Cuarto y sumamos tres puntos muy importantes para estar más cerca de la clasificación al Reducido".