El delantero se refirió a la vuelta al Bautista Gargantini, tras el resembrado en el campo de juego: "Es muy lindo volver a jugar en nuestra cancha. Hemos sentido el apoyo de nuestra hinchada, que es muy importante. Fue una lástima no haberle podido regalarle un triunfo".

Eladio Ramos se refirió a la chance que le ha dado el entrenador Gabriel Gómez, de poder jugar: "Estoy muy contento y me siento muy agradecido por la oportunidad que me está dando el entrenador. Cuando me toca jugar, trato de dejar todo en la cancha. Quiero seguir creciendo como jugador".

"Ahora tenemos que pensar en el próximo partido ante Chaco For Ever. Será otro partido duro el que tenemos que afrontar", cerró el ex delantero de San Martín de Burzaco y Victoriano Arenas.

La palabra de Eladio Ramos