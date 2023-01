Bajo el lema "King-tero", los hinchas del Junior ovacionaron a su refuerzo estrella, quien junto a su familia, agradeció el increíble recibimiento y posó con su nueva camiseta: "Muchas gracias a todos por este recibimiento. Estamos agradecidos, no hay palabras para describir esto de mi parte y mi familia. Estoy donde quiero estar, no podía decirle a esta gente que no", expresó el ex volante de River Plate.