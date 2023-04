Huracán-1.jpeg Huracán Las Heras jugará ante Argentino de Monte Maíz en el General San Martín. El Globo, si gana, será puntero. Foto: Diario UNO

El Turco manifestó su alegría por volver a jugar en el club de sus amores: "Estoy muy feliz de poder volver a Huracán y estar nuevamente compitiendo en esta categoría después de mucho tiempo. Desde el día que me tocó irme del club, tuve un solo objetivo, que era volver".

El jugador vivió momentos difíciles en el fútbol y en la entrevista que le concedió a Ovación, contó: "No fue nada fácil. Cuando me fui de Huracán Las Heras, pase por varios clubes que compiten en la Liga, hasta irme al exterior y tener una muy mala experiencia. Estar nuevamente en esta institución es una responsabilidad muy linda para mí y quiero dejar lo mejor, como siempre lo he hecho".

Con respecto al buen momento que vive el conjunto de Alejandro Abaurre, que está invicto en el Torneo Federal A, indicó: "El equipo tiene mucha confianza por el gran trabajo que se está haciendo".

Sobre la posición que ocuparía de lateral, dijo: "He jugado de lateral, es un puesto donde me siento cómodo. Alejandro Abaurre está convencido que puedo jugar de lateral. Estoy a disposición del cuerpo técnico y mis compañeros".