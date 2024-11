El tremendo cambio en el VAR que promete revolucionarlo todo

El tema es que esta herramienta a implementar podría ser únicamente solicitada por los directores técnicos de ambos equipos solo 2 veces por partido. En este caso, el árbitro principal estaría obligado a revisar en los monitores la jugada en cuestión.

"Football Video Support" reemplazaría al actual VAR, aunque también podrían convivir ambos sistemas.

Otra novedad no menor del proyecto asegura que en caso de no tener éxito en esa primera revisión, el adiestrador perderá la chance de la segunda oportunidad. La idea podría causar una verdadera revolución en el deporte y, por supuesto, ya divide las aguas en el plano internacional.

En tanto, se supo que el proyecto comenzó a ser analizado por las diferentes confederaciones y asociaciones de fútbol, entre las que se encuentra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Si hay consenso, el sistema "Football Video Support" sería implementado a modo de prueba en 2025. Resta la aprobación de la International Football Association Board (IFAB).

VAR futbol.JPG

Cómo es el fútbol actual con el VAR

En la actualidad y con permanente debate por los aciertos y errores, el sistema de video arbitraje (VAR) es parte del fútbol en la Primera división de las principales ligas del mundo y también en diferentes Copas nacionales e internacionales, entre las que se encuentran la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Eurocopa y Mundial.

Con el VAR, un cuerpo de árbitros que se encuentran en una cabina frente a monitores, tiene la facultad de llamar al árbitro principal para alertarlo sobre una situación en particular: off side (fuera de juego), golpe descalificador, posible penal o si la pelota pasó o no la línea de gol.