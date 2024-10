El sentido mensaje de Lionel Messi por la despedida de fútbol de Andrés Iniesta

messi iniesta 1.jfif Lionel Messi y Andrés Iniesta en la época en la que compartieron equipo en el Barcelona.

Andrés Iniesta organizó con una emotiva despedida en este día en honor a su dorsal histórico que fue el número 8 durante toda su carrera. "Nunca pensé que llegaría este día, nunca lo imaginé. Todas las lágrimas son de emoción, de orgullo, no son de tristeza, son de ese niño de Fuentealbilla que soñaba con ser futbolista. Y lo conseguimos, después de mucho trabajo y esfuerzo, y nunca rendirse. Mi carrera ha sido como un cuento", expresó el español en la ceremonia de despedida que compartió junto a sus familiares, amigos y allegados de fútbol. "El fútbol se acaba en esta etapa. El juego continúa... no puedo estar muy lejos del fútbol, ha sido mi vida y lo seguirá siendo. Ya estoy empezando con el curso de entrenador. Los que me conocéis sabéis que soy bastante cabezón. Espero hacer un gran trabajo no corriendo detrás del balón, sino desde el otro lado", confesó el Cerebro en la despedida.

messi iniesta.jfif El mensaje de Messi en su cuenta de Instagram para Iniesta.

