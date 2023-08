El referente de River que podría ser compañero de Messi en el Inter Miami

Franco-Armani.jpg

Martín Araoz, el agente de Armani, le dijo este lunes a Radio La Red: "No puedo decirte que Franco Armani no va a ir a Inter Miami, hay rumores, no te voy a mentir. Está muy contento en River; él en estos casos no me atiende el teléfono, el está enfocado en lo que tiene ahora".

►TE PUEDE INTERESAR: Manuel Lanzini llegó al país y revolucionó el mundo River

Franco-Armani-tuit.jpg

Cuándo vence el contrato de Franco Armani en River

El ex arquero de Atlético Nacional de Colombia firmó en febrero de 2022 su última renovación contractual y tiene contrato en el Millonario hasta diciembre del 2024.

armani river 1 (1).jpg

River se jugará la chance este martes de pasar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, cuando visite a Inter de Brasil, desde las 21.10. En el partido de ida se impuso el elenco de Núñez por 2 a 1.