El rapero Drake apostó 300 mil dólares contra la Selección argentina en el partido con Canadá

copa america-drake-apuesta.jpg Drake es un músico canadiense aficionado al fútbol y a las apuestas. Arriesgó 300 mil dólares poniendo como ganador a Canadá sobre la Selección argentina en las semifinales de la Copa América 2024.

Drake posteó un mensaje para Lionel Andrés Messi: "this could get Messi"; la traducción al español sería: "esto podría atrapar a Messi". El post está acompañado por una bandera de Canadá.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1810727204621365746&partner=&hide_thread=false "Drake":

Porque apostó 300 mil dólares a que Canadá vencerá a la Selección Argentina en la #CopaAmérica pic.twitter.com/xcAi2oawBM — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 9, 2024

Un mensaje picante que deja en claro la postura de la súper estrella del rap de Estados Unidos y Canadá sobre el encuentro que disputaran la Selección argentina y Canadá este martes en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey.

Con esta apuesta deportiva, el rapero de Toronto dependerá de la precisión y actitud que plantee el sorprendente entrenador canadiense, Jesse Marsch.

La segunda apuesta de Drake con la Selección argentina y Messi

El músico Drake ya había apostado en un encuentro donde jugaba la Selección argentina y Lionel Messi, y fue a favor de los nuestros, pero le fue mal. Fue en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y por un monto de un millón de dólares.

La apuesta señalaba que Argentina le ganaría a Francia, pero en el tiempo reglamentario. Al haberse estirado el encuentro al tiempo suplementario y los penales, no pudo ganarla.