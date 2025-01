Durante la jornada de este sábado, por primera vez desde que se conoció la situación, quien alzó la voz fue Mariano Cowen, máximo directivo del Lobo.

En su charla ante los micrófonos del programa Fútbol y Rosca de Radio Splendid (AM 990), el presidente de Gimnasia manifestó: “Lo primero que hacemos es ponernos a disposición, poner nuestros equipos de trabajo y acompañar. Todas estas cosas tienen que ver también con las presiones y con las exigencias".

"Nosotros en eso la tenemos totalmente clara, que es acompañar del lugar que nos toca, brindando el mayor apoyo posible al chico primero y a la familia después, a todo el contexto", sumó Mariano Cowen.

Mariano Cowen a @pabloladaga y equipo en #FútbolYRosca:



“No tenemos otro interés hoy que la recuperación del chico como persona”. — Splendid AM 990 (@splendidam990) January 17, 2025

“Nosotros como club estamos solamente para ponernos a disposición, para acompañar. No tenemos ningún otro interés hoy que no sea la recuperación del chico como persona, como un ser social y nada más".

"No nos ponemos plazos. Gimnasia entero está preocupado por Matías Abaldo como persona, nada más. Con el tiempo que corresponda, con los tiempos que tienen los profesionales, con los tiempos que que estipulen los que saben, nosotros como club estamos para acompañar desde nuestro lugar”, sentenció Cowen.

La palabra del agente de Matías Abaldo

Ni bien se conoció la noticia, el primero en salir a hablar y referirse a la difícil situación que atraviesa el futbolista uruguayo de 20 años fue Edgardo Lasalvia, su representante.

"Matías está contenido por su familia y en las próximas horas será atendido por un psiquiatra. Estoy convencido que las lesiones no ayudaron a que esté bien, también creo que yo tendría que haber estado un poco más cerca", comenzó.

A su vez recordó el caso del Morro García, quien perdió la vida en 2021: "No queremos que le pase lo del Morro García que por alguna situación que no pueda manejar se ponga una soga al cuello. La Salud mental es fundamental. El dinero va y viene, yo quiero que Matías no se lastime, quiero verlo feliz".