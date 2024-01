El presidente del PSG cruzó a Lionel Messi por sus dichos tras dejar el club

lionel-messi-psg.jpg Lionel Messi solo fue homenajeado en un entrenamiento del PSG

"Messi es el mejor jugador de la historia. Fue un desafío para él hacer la transición desde Barcelona y venir aquí; de repente. Tengo un gran respeto. Sin embargo, no acepto que hablen mal del PSG. Quiero que los jugadores hablen mientras están en el club, no después", indicó el dirigente catarí sobre los comentarios del capitán argentino, antes de su incorporación al Inter Miami de Estados Unidos.

Messi admitió en una entrevista que no tuvo un paso feliz por PSG, que le costó adaptarse con la familia y que no recibió ningún homenaje por haber logrado la Copa del Mundo con Argentina. Sólo tuvo un reconocimiento en la previa de un entrenamiento.

"No es un mal chico, pero eso no me gustó. Voy a decir que no es sólo para él, sino para todos. Hablamos cuando estamos aquí, no cuando no estamos", indicó Al-Khelaifi.

El malestar de Al Khelaifi con Lionel Messi

Al-Khelaifi elogió a Messi como "el mejor jugador de la historia" en una entrevista exclusiva con el podcast Rothen s’enflamme del ex futbolista Jerome Rothen.

La decisión de Messi de unirse al Inter Miami en mitad del año pasado generó controversia, y el presidente del PSG concluyó la entrevista expresando su respeto por Messi pero reiterando la importancia de la lealtad y el compromiso durante la estancia de los jugadores en el club.

La estancia de Messi en el PSG estuvo marcada por momentos de buen juego, pero también por conflictos internos que afectaron el rendimiento del equipo.

A pesar de las críticas y los desafíos, durante sus dos temporadas en el PSG, Messi disputó 75 partidos, anotó 32 goles y brindó 35 asistencias, evidenciando su impacto en el juego colectivo del equipo.