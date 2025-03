"Lo he dicho siempre, no critico al VAR por el error del otro día. No sé dónde vieron que el balón tocaba dos veces en la misma pierna de un jugador. Todos creemos que se trajo el VAR para que el fútbol fuera más justo, pero creo que se ha traído para que sea más injusto", añadió un enfadado Cerezo.

Para finalizar, el mandamás del Aleti sentenció: "Por mucho que discutas, el resultado está y es inamovible. Nos queda el partido del domingo con Barcelona y el partido de vuelta (también contra el Barsa) para ver si llegamos a la final de la Copa del Rey".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1899954461885243612&partner=&hide_thread=false ANULADO EL PENAL DE JULIÁN ÁLVAREZ POR DOBLE TOQUE.



Mirá TODA la #UCL por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/FACYhZAx47 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2025

Comunicado de la UEFA sobre el penal de Julián Álvarez

Luego de lo ocurrido en el Metropolitano con el penal de Julián Álvarez, UEFA se expresó a través de un comunicado: "Aunque fue mínimo, el jugador contactó con el balón con el pie de apoyo antes de chutar, como se muestra en el vídeo adjunto. Según la regla actual (Reglas de Juego, Regla 14.1), el VAR tuvo que llamar al árbitro para anular el gol. La UEFA entablará conversaciones con la FIFA y el IFAB para determinar si la regla debe revisarse en los casos en que un doble toque sea claramente involuntario".