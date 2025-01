En el inicio de un nuevo año, el delantero de 36 años dijo presente en las redes sociales con un emotivo posteo con referencia a los desafíos que se avecinan.

Desde su llegada, las cosas no han ido como las esperaba. Apenas logró un convertir un gol en los dos torneos y, por distintas lesiones, se perdió varios partidos. Esto, le valió un sinfín de críticas.

Pese a esta mala racha, dejó en claro que su deseos es mejorar de cara a la Liga MX que se avecina. En su cuenta de Instagram, dejó un emotivo mensaje a sus seguidores.

Para comenzar, escribió: "Me dieron ganas de cerrar el año aquí en Instagram subiendo esta foto porque me conmovió el saber que esa personita ha sido tan valiente que se convertiría en todo lo que es hoy. Porque sigue atreviéndose a ser auténtico y real".

"Ha vivido más sueños de los que se pudo imaginar. Caerá muy bien, caerá muy mal. Acertará, se equivocará. Tropezará, se levantará. Inspirará a muchos, generará envidia en otros. Lo valorarán, lo menospreciarán. Lo alabarán, lo criticarán. Lo amarán, lo juzgarán", añadió Hernández.

Para finalizar, el delantero de Chivas sentenció: "Así en esos extremos, porque esa personita no sabe hacer otra cosa que vivir la vida a todo lo que da, a full. Entregando todo su ser a los que ama y a lo que ama. Y lo más importante… SEGUIRÁ SIENDO AUTÉNTICO Y REAL! Que este año lo vivan lleno de amor, abundancia, plenitud, expansión, consciencia y mucho crecimiento. Estoy listo 2025".

