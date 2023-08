El posteo de Agustín Almendra a horas de jugar ante Boca por la Libertadores

“Benedetto debería preocuparse más por sus problemas personales, que por mí. La verdad, yo ni lo saludaría. ¿Cómo no me va a molestar alguien que te sale a matar delante de todas las cámaras? Es un buchón”.



Agustín Almendra, antes del cruce vs. Boca.

pic.twitter.com/4kB0mG3o6z