El polémico árbitro de VAR que le cobró el doble toque a Julián Álvarez será premiado por la FIFA

Rápidamente se convirtió en una polémica ya que en la transmisión oficial solo fue replicada la imagen en una sola oportunidad y realmente no explicaron qué había sucedido. Fue así que el gol no fue convalidado y, minutos después, el equipo del Cholo Simeone se quedó sin el pase a las semifinales del máximo torneo europeo.

Mundial de clubes.jpg Los colegiados fueron convocados para dirigir el Mundial de Clubes.

►TE PUEDE INTERESAR: Video: ¡Volvió a suceder! Luis Suárez a los mordiscos en la MLS

El árbitro de VAR que anuló el penal de Julián Álvarez será premiado por la FIFA

Cuando Tomasz Kwiatkowski no estuvo como árbitro VAR en el encuentro por Europa League entre Tottenham y Eintracht, los rumores comenzaron a circular previendo una posible sanción por el penal anulado a Julián Álvarez. Algunos lo acusaron de ser pro Real Madrid, y que por eso no analizaron la jugada como correspondía, pero todo parece indicar que no es así.

Todas las posibles acusaciones han quedado enterradas ya que será premiado por la FIFA quienes ya confirmaron que junto a Szymon Marciniak, el árbitro principal, están seleccionados para formar pareja en el Mundial de Clubes y, a priori, seguramente serán los encargados de impartir justicia en algunas de las finales continentales programadas para mayo.

De esta manera se da fin a una polémica sobre si realmente los colegiados fueron o no sancionados y el mensaje es que ambos tienen todo el apoyo tanto de la UEFA como de la FIFA.