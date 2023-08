El Pity Martinez volvió a River y revolucionó a los hinchas millonarios

pity 2.jfif El Pity Martínez con los dirigentes de River Jorge Brito y Matías Patanián

De este modo, River cerró un mercado de refuerzos de los más fuertes de los últimos años con el regreso de tres históricos como Manuel Lanzini, Ramiro Funes Mori y Martínez y con las apuestas a futuro de Facundo Colidio, Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca.

►Te puede interesar: Cuando juega River vs. Barracas Central, por la Copa de la Liga Profesional

El Pity firmó un contrato hasta diciembre del 2024 con opción a una temporada más, tras la desvinculación del mendocino del equipo árabe Al Nassr que tenía su ficha hasta diciembre del 2023 y este viernes dijo estar "Muy agradecido y muy feliz de estar aquí. Y también con el reencuentro con varios de los que volvieron. Me ha tocado venir varias veces a alentar a River desde afuera y el grupo me ha tratado de la mejor manera. Tenía muchas ganas de estar acá y de compartir de vuelta un vestuario con amigos y compañeros con los que hemos compartido muchas cosa. Estoy muy feliz de la decisión que tomé".

El autor del histórico tercer gol de la final de la Libertadores contra Boca en Madrid en 2018 está en la etapa final de su recuperación por la rotura de ligamentos cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió el pasado 21 de febrero: "La rodilla está perfecta. Hay que darle tiempo y no apurarse para no hacer locuras. Estoy esperando a que el médico me de el alta para poder empezar a entrenar con el grupo", destacó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRiverPlate%2Fstatus%2F1695056084661158123&partner=&hide_thread=false Del Pity para todos los hinchas de River pic.twitter.com/hqnnyDyCWr — River Plate (@RiverPlate) August 25, 2023

El Pity Martínez llega libre del Al Nassr

El Pity Martínez llegó a River como agente libre igual que los otros dos jugadores históricos Lanzini (tras finalizar su contrato con West Ham) y Funes Mori, quien luego de jugar en Cruz Azul a préstamo logró la desvinculación del Al Nassr.

Respecto de su regreso, el ex jugador del CEC señaló: "No sé si lo soñaba. Sabía que se iba a dar en algún momento y la idea era volver ahora, estando bien físicamente, mentalmente, que era lo que más me preocupaba".