El nuevo dardo de Valentín Gómez a Vélez, al recordar su frustrada llegada a River: "No me cuidaron"

“Ya se había hablado puertas adentro. No es que llegué enojado y tiré todo eso. No nos dieron bola y quizá al hacerlo público hay más chances de que nos escuchen”, reveló el zaguero central.

También, aprovechó para cuestionar lo sucedido en la previa de su renovación de contrato con Vélez: “La forma en la que se manejaron no fue justa. Iba a ser por un año y me pidieron que sea por dos, porque les servía en lo político. Yo podría haber esperado seis meses e irme libre”.

"ME INVENTARON UNA LESIÓN"



Valentín Gómez, sobre su frustrada llegada a #River tras no superar la revisión médica del Palermo, club que iba a comprar la ficha del defensor para luego cederlo al Millonario.



A la hora de hablar sobre el frustrado pase a River producto de una supuesta lesión de meniscos, Gómez recordó: "Es algo que me inventaron. Así como sacaron un comunicado para echarme la culpa, me hubiera gustado que hicieran lo mismo para decir que no tenía nada. No me cuidaron. Del otro lado hay una persona que siente".